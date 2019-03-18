Пак Гюн Ёль назначен зампредседателя правления «Рахат»

Новости 111 0

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Заместителем председателя правления АО «Рахат» избран Пак Гюн Ёль, сообщается на сайте KASE.

«Правление АО «Рахат» состоит из семи человек: Константин Федорец (председатель правления – КазТАГ), Рашит Замолудинов, Шин Ёнг Сонг, Надежда Белименко, Марат Нургазиев, Жанна Оразбаева, Пак Гюн Ёль», — говорится в информации.

Решение совета директоров «Рахат» о назначении нового зампредседателя правления принято 14 марта 2019 года.

Основным акционером «Рахат» является Lotte Confectionery Co., LTD (92,44%).

АО «Рахат» осуществляет производство, а также реализацию кондитерских изделий и других пищевых продуктов.

Сначала должны быть дети, а потом семья Сначала должны быть дети, а потом семья
3201

Похожие материалы:

  1. Основной акционер кондитерской «Рахат» приобрел у миноритариев более 40% от планируемого объема выкупа акций
  2. Изменен состав правления Народного банка
  3. Изменен состав правления «Рахат»
  4. Состав правления «Рахат» сократился
  5. Изменен состав правления КТЖ

Новости партнеров

Загрузка...