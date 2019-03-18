Алматы. 18 марта. КазТАГ – Банкира Жомарта Ертаева тайно вывезли в Казахстан с нарушениями закона и вопреки решению ООН, заявили адвокаты бизнесмена Алексей Петров и Роман Карпинский.

«14 марта через несколько часов после решения Верховного суда РФ обладающий на территории России статусом беженца Жомарт Ертаев с грубейшими нарушениями закона был экстренно и тайно вывезен в Казахстан. В России проходят два процесса по делам Ертаева. Первый – оспаривание защитой Ертаева решения об его экстрадиции в Казахстан по запросу генеральной прокуратуры РК. Именно это дело слушалось 14 марта в Верховном суде РФ», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Юристы банкира уточнили, что во втором деле оспаривается законность лишения Ертаева статуса беженца в России и судебное заседание по нему назначено на 10 апреля.

«Ранее управление верховного комиссара ООН по делам беженцев рассмотрело обстоятельства дела Жомарта Ертаева и официально проинформировало власти Российской Федерации, что до принятия окончательного решения по статусу беженца он ни при каких обстоятельствах не может быть возвращен в Казахстан», — сообщили адвокаты.

Как уточнила защита банкира, особенность статуса беженца такова, что «до принятия окончательного решения судом он полностью обладает всеми правами и обязанностями беженца».

«Таким образом, Жомарт Ертаев все еще обладает статусом беженца и его перемещение из России в Казахстан противоречит как российскому, так и международному праву. Выдача беженца в государство его гражданской принадлежности прямо запрещена российскими законами и нормами международного права, поскольку подвергают опасности его жизнь и здоровье», — сказано в сообщении.

Отмечается, что судебная процедура по статусу беженца Ертаева еще не завершена в российских судах, а назначенное на 10 апреля судебное заседание должно было пройти с участием банкира.

«В настоящее время защита Жомарта Ертаева предпринимает все необходимые правовые действия по выяснению обстоятельств его незаконной высылки в Казахстан, готовятся соответствующие жалобы и обращения в органы власти Российской Федерации и международные организации», — добавили адвокаты.

Напомним, Ертаева задержали 8 мая 2018 года в Москве. Тогда сообщалось, что по версии казахстанских полицейских, он, будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», якобы пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. Сам Ертаев утверждает, что «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и «деньги были перечислены на его личные счета». Досудебное расследование в отношении Ертаева в Казахстане ведется по части 4 статьи 177 (мошенничество) УК РК.

Позже экс-банкира отпустили, и он попросил в России предоставить ему политическое убежище, а 8 октября стало известно, что генеральная прокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану Ертаева, однако 15 ноября стало известно, что он снова задержан и помещен под стражу.

Ертаев с 2002 по 2007 год являлся председателем правления АО «Альянс банк»; позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина); председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом совета директоров АО «Bank RBK». С 2011 года возглавляет Евразийский центр финансового консалтинга. С 10 ноября 2014 года является генеральным директором ТОО «Алма-ТВ».

3 января МИА КазТАГ сообщило, что Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания Ертаева под стражей, а 14 марта стало известно о том, что Верховный суд России оставил в силе решение об экстрадиции бизнесмена.

15 марта в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что Ертаев уже экстрадирован и водворен в следственный изолятор Астаны.