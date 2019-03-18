Назарбаев посетил ДУМК и заложил первый камень новой мечети в Астане

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Астана. 18 марта. КазТАГ – Президент Нурсултан Назарбаев посетил духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) и заложил первый камень новой мечети в Астане, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства заложил камень на месте строительства новой мечети в Есильском районе столицы», — сообщили в Акорде в понедельник.

Как уточнили в пресс-службе, общая площадь новой мечети составит 57 тыс. кв.м, высота минаретов – 130 м, диаметр купола – 63 м. Отмечается, что в религиозном комплексе будут расположены музей ислама, библиотека, мастерская рукоделия и другие учреждения.

«Здесь будет построена красивая, уникальная мечеть, которой не будет равных во всей Центральной Азии», — сказал Назарбаев.

По его мнению, новая мечеть будет гордостью всего мусульманского сообщества и станет еще одной достопримечательностью Астаны.

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«Реализация этого проекта будет осуществляться не из государственного бюджета. Для выполнения строительных работ был создан специальный фонд, в который также могут пожертвовать и другие казахстанцы. Я благодарен всем бизнесменам, которые преуспели за годы независимости, и сейчас принимают участие в этом благом деле», — добавил президент.

Он подчеркнул, что новая мечеть должна стать одним из новых центров притяжения туристов в Астану.

«Мечеть — это знаковый объект для столицы. Мы изучили все подобные действующие объекты и отобрали самый лучший проект. Я лично буду контролировать ход его реализации. Желаю всем нам успехов», — сказал глава государства.

Также президент посетил новое здание ДУМК в Алматинском районе столицы, где ознакомился с текущей деятельностью и дальнейшими планами ДУМК, а также побеседовал с сотрудниками управления.

«Для вашей работы созданы все условия. Мы с вами работаем во благо нашего народа. Если в государстве не будет единства и согласия, то у него не будет будущего», — сказал Назарбаев.

Глава государства поздравил всех присутствующих с наступающим праздником Наурыз мейрамы и пожелал коллективу ДУМК успехов в деятельности.

Строительство нового здания ДУМК было начато корпоративным фондом «Нұрлы Астана» в октябре 2015 года и завершено в декабре 2018 года.

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