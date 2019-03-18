Масимов и Ермекбаев повышены в званиях

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Астана. 18 марта. КазТАГ – Председатель КНБ Карим Масимов и министр обороны Нурлан Ермекбаев повышены в званиях, сообщает пресс-служба главы государства.

«Постановляю присвоить: воинское звание генерал-майор Ермекбаеву Нурлану Байузаковичу; специальное звание генерал-майор национальной безопасности Масимову Кариму Кажимкановичу», — говорится в указе президента Нурсултана Назарбаева в понедельник.

Масимов занимает пост главы КНБ с сентября 2016 года, а Ермекбаев возглавил минобороны в августе 2018 года.

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