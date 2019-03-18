Назван срок направления в суд дела об убийстве охотинспектора в Карагандинской области

Астана. 18 марта. КазТАГ – Назван срок направления в суд дела об убийстве охотинспектора Ерлана Нургалиева в Карагандинской области, сообщает пресс-служба МВД.

«В ближайшее время мы обеспечим полноту расследования и к концу месяца направим уголовное дело в суд», — доложил в понедельник министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву ИО начальника департамента полиции (ДП) Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Отмечается, что ранее министру обратился представитель потерпевшего Г. Тауекелов, который выразил недовольство уровнем расследования дела.

Напомним, 13 января около 18.00 в ходе рейдовых мероприятий инспекторами РГКП «ПО «Охотзоопром» на территории Нуринского района Карагандинской области обнаружены пять отстреленных туш сайгака. В ходе преследования были обнаружены два автомобиля марки Toyota Land Cruiser без регистрационных номеров, одну из которых удалось остановить. При проверке автомобиля неизвестными лицами оказано сопротивление. В результате инспектор Петр Ницык получил колото-резанные раны и перелом челюсти, второй инспектор – Ерлан Нургалиев, получив черепно-мозговую травму, находился в коме, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

18 января в МВД сообщили, что подозреваемые в убийстве объявлены в межгосударственный розыск. В ведомстве обнародовали фотографии и назвали фамилии всех подозреваемых: Ахметов Б.М., Шукилдиков Н.М. и Акшанов К.В. 21 января стало известно о задержании предполагаемых преступников в Кызылорде.