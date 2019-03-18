Астана. 18 марта. КазТАГ – Министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр прокомментировал приостановку полетов единственного в Казахстане Boeing 737 Мах, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) МИИР.

«Мы приостановили полеты единственного Boeing 737 Мах, который есть у авиакомпании Scat, до выяснения всех обстоятельств аварии и получения рекомендаций от компании-производителя. Лайнер будет стоять на земле ровно столько, сколько это необходимо для того, чтобы выяснить, насколько он будет безопасен в полете», — сказал Скляр в понедельник.

Напомним, 10 марта недалеко от города Дэбрэ-Зэйт потерпел крушение авиалайнер компании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Воздушное судно выполняло рейс из Аддис-Абебы в Найроби. По предварительным данным, никто не выжил. Известно, что на борту самолета находились граждане 35 государств, в том числе 19 сотрудников ООН. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму на имя президента Эфиопии Сахле-Ворка Зевде в связи с гибелью 157 человек.

11 марта сообщалось, что всем авиакомпаниям Казахстана, имеющим в своем парке самолеты Boeing, направили директиву в связи с авиакатастрофой в Эфиопии.

12 марта стало известно, что компания Boeing заявила о совершенствовании программного обеспечения 737 MAX с целью повышения безопасности полетов.

В этот же день МИА «КазТАГ» сообщало, что Сингапур, Мексика, Китай и ряд других стран приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. При этом отмечалось, что это уже второе крушение данной модели самолета за последние полгода. В октябре 2018 года Lion Air Flight 610 упал в Яванское море у побережья Индонезии через 13 минут после взлета. Все 189 человек, находившиеся на борту, погибли. Также стало известно о том, что 12 марта полеты указанной модели приостановлены и на территории Евросоюза.

В казахстанской авиакомпании Scat, которая использует Boeing 737 MAX, МИА «КазТАГ» 12 марта заявляли, что самолеты данной модели эксплуатируется в штатном режиме. Однако уже 13 марта о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX сообщили в комитете гражданской авиации мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана.