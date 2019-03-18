Суд арестовал подозреваемого в получении «отката» в Т60 млн экс-главу комитета МСХ

Астана. 18 марта. КазТАГ – Суд арестовал подозреваемого в получении «отката» в Т60 млн экс-главу комитета по водным ресурсам минсельхоза Исламбека Абишева, передает корреспондент агентства.

«Специализированный межрайонный следственный суд Астаны 16 марта удовлетворил ходатайство органа, ведущего досудебное расследование, об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Абишева Ислама Алмахановича сроком на два месяца – по 14 мая», — сообщили корреспонденту МИА КазТАГ в пресс-службе суда Астаны в понедельник.

Напомним, 15 марта МИА КазТАГ сообщило, что Абишев отстранен от должности. При этом в минсельхозе, где предоставили указанную информацию, сведениями о задержании Абишева на тот момент официально не располагали. Позже стало известно, что бывший чиновник подозревается в получении «отката» в Т60 млн от разыгранного конкурса по реконструкции Соколовского группового водопровода и строительству разводящих сетей сельских населенных пунктов с подключением (вторая очередь). Работы были запланированы в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, а общая стоимость лота составила около Т6 млрд.

Абишев возглавлял комитет по водным ресурсам минсельхоза с февраля 2012 года по июль 2013 года, после чего возглавлял некоторое время ассоциацию «Корпорация Батсу» (с августа 2013 года по апрель 2014). В апреле 2014 года Абишев вновь был назначен на пост председателя комитета по водным ресурсам.