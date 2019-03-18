Россиянин устроил пьяный дебош на борту рейса Астана–Инчхон

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Астана. 18 марта. КазТАГ – Россиянин устроил пьяный дебош на борту рейса Астана–Инчхон, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) на транспорте.

«В Линейный отдел полиции в аэропорту Астаны от представителя авиакомпании АО «Эйр Астана» поступило сообщение о том, что на борту авиарейса сообщением Астана–Инчхон находится правонарушитель. Транспортные полицейские в ходе проверки установили 40-летнего гражданина Российской Федерации, который находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, на замечание бортпроводников не реагировал, тем самым мешал спокойствию пассажиров», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В ДП уточнили, что мужчина был снят по акту с данного авиарейса «для выяснения обстоятельств».

«Согласно заключению медицинского освидетельствования, у него было алкогольное опьянение «средней степени», — уточнили транспортные полицейские.

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