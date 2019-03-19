Более 20 госактивов планируется реализовать на торгах в 2020 году

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Алматы. 19 марта. КазТАГ – В Казахстане в 2020 году в рамках второй волны приватизации на торги будут выставлены 24 актива нацхолдингов, указывается на сайте gosreestr.kz.

Так, в следующем году планируется реализовать на торгах следующие активы фонда «Самрук-Казына»: АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», АО «Казпочта», АО «Эйр Астана», АО «Qazaq Air», АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» (10% акций), АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (25%), АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (10%), АО «Самрук-Энерго» (20%) и АО «Казахтелеком» (25%).

Кроме того, в планах выставить на торги в 2020 году зарубежные активы АО «НК «КазМунайГаз» (акционеры – фонд «Самрук-Казына» (90,42%) и Нацбанк РК (9,58%). Предполагается продать 51% акций KMG International N.V. (ранее — The Rompetrol Group N.V.), являющейся в свою очередь собственником компаний, которые тоже будут выставлены на торги — KazMunayGas Engineering BV, Byron Shipping Ltd, TH KMG Singapore Pte Ltd, Benon Rompetrol LLC, Rompetrol Drilling SLR.

В том числе, на торги поставят следующие зарубежные активы НК КМГ: 51% акций Global Security System SA (GSS), а также Rompetrol Well Services S.A., Rompetrol Exploration & Production, Rompetrol Petrochemical SRL, Rompetrol Logistics SRL, SC Palplast SA (PAL), SC Rominserv Valves IAFO SRL, Palplast S.A.

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