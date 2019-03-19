Назарбаев позвонил Путину до своего заявления об отставке

Астана. 19 марта. КазТАГ – Путин пообщался с Назарбаевым до его объявления об отставке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ушедший в отставку президент Казахстана провел телефонный разговор с российским коллегой ранее 19 марта, сообщает агентство ТАСС.

«Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора», — цитирует агентство ТАСС Пескова.

Президент Казахстана заявил о своей отставке 19 марта в 19.00 час в эфире республиканских телеканалов.