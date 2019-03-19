Алматы. 19 марта. КазТАГ – Facebook усилит фактчекинг и борьбу с дезинформацией в преддверии выборов в Европарламент, сообщает Reuters.

«Facebook планирует активизировать усилия по борьбе с дезинформацией в преддверии выборов в Европарламент в мае и будет сотрудничать с немецким информационным агентством DPA, чтобы усилить фактчекинг», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что со времени выборов в США в 2016 году Facebook подвергся серьезному давлению с целью запрета поддельных аккаунтов и других видов обмана, направленных на манипулирование общественным мнением.

«Европейский союз в прошлом месяце обвинил Google, Facebook и Twitter в том, что они не выполняют своих обязательств по борьбе с фальшивыми новостями перед европейскими выборами после того, как подписали добровольный кодекс поведения, чтобы не допустить манипулирования», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в понедельник Facebook заявил, что создает круглосуточный операционный центр, в котором будут инженеры, специалисты по обработке и анализу данных, эксперты в области политики. Он будет координировать свою деятельность с другими организациями.

«Они будут активно пытаться выявлять возникающие угрозы, чтобы можно было как можно быстрее принять меры», — сказала журналистам в Берлине глава службы новостных лент Facebook Тесса Лайонс.

По информации агентства, Facebook также объявил, что будет сотрудничать с крупнейшим новостным агентством Германии DPA, чтобы помочь ему проверять достоверность сообщений в дополнение к Correctiv — некоммерческому коллективу журналистов-расследователей, который с января 2017 года сообщает компании о фейковых новостях.

Кроме того, сообщается, что Faceboоk также обучит более 100 000 студентов в Германии навыкам медиаграмотности и будет стремиться не допускать злоупотребления платной рекламой в политических целях.

«Германия особенно активно пытается пресечь ненавистнические высказывания в Интернете, приняв в прошлом году закон, который обязывает компании удалять оскорбительные сообщения под угрозой штрафа до 50 млн евро (56,71 млн долларов)», — отмечается в публикации.

По словам Лайонс, Facebook за последние два года добился прогресса в ограничении распространения фальшивых новостей, добавив, что к концу года число людей, работающих над этой проблемой, увеличится с 20 000 до 30 000. Кроме того, Facebook постоянно совершенствует свои системы машинного обучения, чтобы выявлять ненадежные сообщения и ограничивать их распространение.