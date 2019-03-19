Кто поведёт казахскую нацию? 19.03.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 154 0 Пётр Своик о том, что национальная верхушка уже сформирована, но способна ли она обеспечить национальную консолидацию? Похожие материалы: Экспертное мнение: У Казахстана еще есть шанс воспользоваться экономическим ростом Китая Размер гарантированного долга Казахстана перед Китаем назвали в минфине Война Миров. Украина ищет президента Тенге заменят рублем уже в обозримом будущем? Карибжанов: Власти стран ЕАЭС маскируют неспособность к изменениям на фоне успехов Китая