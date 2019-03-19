Казахстанские долларовые облигации упали после заявления Назарбаева об отставке

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Алматы. 19 марта. КазТАГКазахстанские долларовые облигации упали после заявления президента Нурсултана Назарбаева об отставке, сообщает Reuters.

«Казахстанские государственные долларовые облигации упали после того, как президент Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что уходит в отставку с поста после почти трех десятилетий правления», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по данным Tradeweb, выпуск 2045 года упал на 1,2 цента до 125,997 центов за доллар, что стало самым большим падением за день с конца ноября.

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