Казахстанские долларовые облигации упали после заявления Назарбаева об отставке

Алматы. 19 марта. КазТАГ — Казахстанские долларовые облигации упали после заявления президента Нурсултана Назарбаева об отставке, сообщает Reuters.

«Казахстанские государственные долларовые облигации упали после того, как президент Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что уходит в отставку с поста после почти трех десятилетий правления», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по данным Tradeweb, выпуск 2045 года упал на 1,2 цента до 125,997 центов за доллар, что стало самым большим падением за день с конца ноября.