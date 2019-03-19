Беспокоиться не о чем, хаоса в Казахстане не будет

Алматы. 19 марта. КазТАГ – Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не приведет к хаосу в стране, считают эксперты.

«Уходя в отставку за год до окончания своего пятого президентского срока, он стремился избежать потенциально дестабилизирующей борьбы за власть между конкурирующими возможными преемниками в стране, с богатыми энергетическими и минеральными ресурсами, зажатой между Россией и Китаем», — пишет Bloomberg.

При этом издание приводит мнение эксперт по Казахстану из лондонской Prism Management Risk Management Ltd. Кейт Маллинсон о том, что «уход президента «заканчивает долгую эру неопределенности».

«С другой стороны, Назарбаев все еще сохранит свое влияние на политическую экономию и ключевых лиц, принимающие решения», — говорится в публикации.

Как сообщается, высокопоставленные российские официальные лица заявили, что новость об уходе Назарбаева стала неожиданностью.

«Президент Владимир Путин и Назарбаев разговаривали во вторник, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков», — пишет издание.

При этом Bloomberg напоминает, что еще в прошлом году Токаев предсказал, что Назарбаев не будет баллотироваться на новый срок в 2020 году, но продолжит оказывать «огромное влияние» на страну.

«Токаев является наиболее влиятельным из нынешних чиновников и может удержать власть. Хаоса не будет», — сказал Даниил Кислов, эксперт по Центральной Азии из Москвы, сравнив ситуацию с передачей власти от Ельцина Путину в 1999 году.

«Назарбаев какое-то время работал над этим, но выбор момента неожиданный», — сказал Киран Кертис, который владеет казахстанскими еврооблигациями в качестве управляющего фондом в Standard Life Investments Ltd в Лондоне.

«С точки зрения держателя облигаций передача власти происходит в то время, когда не о чем беспокоиться. Мы были бы более обеспокоены, если бы это происходило при других экономических условиях», — добавил он.

По мнению Александра Дынкина, президента Института мировой экономики и международных отношений, российской государственной исследовательской группы, которая консультирует Кремль, отставка Назарбаева — это «шокирующая, неожиданная новость».

«Это повышает риск того, что геополитическая ориентация Казахстана может измениться», — сказал он.

В свою очередь сингапурская газета Straitstimes отмечает, что очевидного преемника у Назарбаева нет.

«Нет очевидного плана преемственности, и нет четких альтернатив правлению г-на Назарбаева в преимущественно мусульманской стране, в которой проживает значительное этническое русское меньшинство», — пишет издание.

Тем не менее, по мнению британской Guardian, Назарбаев сохранит значительное влияние и после появления преемника.

«Однако Назарбаев не покинет правительство полностью. Он сказал, что продолжит председательствовать в Совете безопасности и останется лидером партии «Нур Отан», которая доминирует в парламенте, в явной попытке сохранить свое влияние в течение нескольких лет после прихода к власти нового лидера, которого, вероятно, выберут», — говорится в публикации.

При этом издание отмечает, что «Казахстан, несмотря на то, что его население составляет всего 1 миллион человек, является девятой по величине страной в мире с площадью около миллиона квадратных миль. Он граничит с Россией на севере и Китаем на востоке и обладает обширными запасами нефти, что делает ее стратегически и экономически важной».