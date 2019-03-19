Назарбаев стал «председателем совета директоров»

Алматы. 19 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Со сложением полномочий главы государства Нурсултан Назарбаев стал как бы «председателем совета директоров» в акционерном обществе, считает общественный деятель Айдар Алибаев.

«Положение Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева я бы сравнил с положением управленцев в акционерном обществе: Назарбаев, оставив за собой должность председателя Совета безопасности, пересел на должность «председателя совета директоров», а Токаев стал председатель правления. Токаева можно называть «исполнительным президентом», — сказал Алибаев в комментарии КазТАГ во вторник.

По мнению общественника, Назарбаев, пересев в кресло председателя Совета безопасности РК, выстроил оригинальную политическую конструкцию, сохранив в своих руках основные рычаги власти.

«Поэтому новый президент Токаев – достаточно осторожный, уравновешенный политик, который никогда не делал резких движений — за тот короткий промежуток времени, который он будет находиться на посту президента, вряд ли что-то серьезно изменит. Нахождение Токаева на должности президента – это чисто техническая функция. Вполне возможно, что баллотироваться на пост президента он будет, но в то, что он может стать избранным президентом, я сомневаюсь, там есть какая-то домашняя заготовка, хотя я надеюсь на конкурентные выборы — полагает Алибаев.

«С уходом Назарбаева ушла целая эпоха, люди от правления одного человека устали, хотят перемен, и я хочу, чтобы это желание перемен исполнилось». – резюмирует Алибаев.