«США оказывают беспрецедентное закулисное давление на Астану». «Переименования в Казахстане: как избежать конфликтов на этой почве?». «Секс-рынок Казахстана оценивается в миллиарды тенге». «Жители села на границе с Узбекистаном против «обмена территориями»

Сетевой Казахстан 19 марта 2019г.

EURASIA.EXPERT . «США оказывают беспрецедентное закулисное давление на Астану» — Продвигая свои интересы в Центральной Азии, США традиционно делают большой упор на Казахстан: Вашингтон является вторым по объему инвестиций внешнеэкономическим партнером страны, он добился разрешения пользоваться казахстанскими портами для транзита своих грузов, а недавно Штаты значительно расширили свой дипкорпус в республике. По мнению экс-советника-посланника Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь, доктора политических наук, руководителя Центра европейских и стратегических исследований Международного научного комплекса «Астана» Мурата ЛАУМУЛИНА, США хотят сократить влияние на Казахстан его географических соседей – России и Китая. Собеседник «Евразия.Эксперт» объяснил, с помощью каких рычагов Штаты оказывают влияние на Астану, как антироссийские санкции США влияют на экономику Казахстана и в каком направлении развивается оборонное сотрудничество Астаны и Вашингтона.

IA — CENTR . RU . Юрий МАСАНОВ – «Насколько Казахстан зависит от нефти?» — Высокая зависимость экономики Казахстана от нефтегазовой промышленности в информационном пространстве давно стала если не аксиомой, то, как минимум, утверждением, которому с лёгкостью верят. Эта информация периодически чередуется с новостями об индустриализации страны, создании новых ориентированных на экспорт производств и быстром развитии агропромышленного комплекса. Но действительно роль нефтегаза в экономике Казахстана остаётся настолько важной? Работа над сокращением зависимости экономики страны от нефтегазового сектора уже долгие годы остаётся в числе приоритетов правительства. Именно из-за недостатков в этом направлении в феврале 2019-го оно было отправлено президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ в отставку.

AZH . KZ . «Тенгизские общаги из оффшора» — Реализация крупных нефтегазовых проектов, на которые привлекается большое количество трудового персонала из разных стран, периодически сопровождается социально-бытовыми конфликтами среди рабочих с применением насилия. Очередной тревожный звонок – на этот раз с Проекта будущего расширения на Тенгизе, где месяц назад произошла массовая драка с поножовщиной. В том, что происходит в вахтовых посёлках, разбирался корреспондент «АЖ».

CARAVAN . KZ . «Для чего в Казахстане предлагают отбирать огромные территории у нерадивых землепользователей» — Огромные территории находятся в руках нерадивых землепользователей. Отобрать у них и передать тем, кто будет рачительно использовать главное богатство страны, предлагают в Казахстане. Сейчас в земельном фонде находится порядка 272 миллионов гектаров земли. 74 процента из них – сельхозназначения и запаса. 167,7 миллиона гектаров – пастбища, 30 миллионов – пашни, чуть более 4 миллионов – сенокосные земли. Первые распределены среди более чем 225 тысяч землепользователей, в том числе 213 тысяч крестьянских хозяйств. Об этом на недавнем “круглом столе” сообщил уже экс-вице-министр сельского хозяйства Арман ЕВНИЕВ.

CAMONITOR . KZ . «Переименования в Казахстане: как избежать конфликтов на этой почве?» — Массовое переименование населенных пунктов и улиц в Казахстане стало одним из главных раздражителей в сфере межнациональных отношений. Но, похоже, людей, отвечающих за ономастику, это мало беспокоит. Они продолжают менять устоявшиеся названия на новые, часто не считаясь с общественным мнением. Мы попросили экспертов поразмышлять над тем, на каких принципах должна строиться данная работа и как можно избежать конфликтов, в том числе межнациональных, возникающих на этой почве.

TIME . KZ . «Качели бравого генерала» — Начальник департамента полиции Павлодарской области генерал-майор Амантай АУБАКИРОВ выиграл суд о защите чести и достоинства у гражданина США Александра ЛИ, обвинившего высокопоставленного полицейского в рейдерском захвате алкогольного бизнеса. А еще задержал известного криминального авторитета, которого полиция обходила стороной три десятка лет. Интересно, спасет ли это имидж бравого офицера?

«Липы растут как на дрожжах» — Пять поддельных дипломов о высшем образовании обнаружили в Алматинской области. Липу выявили специалисты областного департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, когда проводили процедуру апостилирования документов. Купить диплом медика, инженера или учителя можно через Интернет. Цены за корочку начинаются от 150 тысяч тенге. Однако прослужит такой диплом недолго. Если обнаружится подделка, его владельца могут привлечь к уголовной ответственности.

«Неутешительный диагноз» — В Алматы по подозрению в получении двух взяток задержан главврач Центральной городской клинической больницы Нурлан ТУРДАЛИН. Его приход на эту должность в феврале 2017-го, напомним, получился с оттенком скандальности: предшественник Турдалина Марат АБДУЛЛАЕВ стал главврачом 7-й горбольницы вместо Ануара АМАНОВА, который прославился на всю страну после появления в соцсетях видеозаписи совещания, на котором доктор призывал своих коллег “крутить пациентов”, то есть назначать им дополнительные обследования. Поднявшаяся волна возмущения смыла Аманова, и в результате перестановок ЦГКБ возглавил Нурлан Турдалин, ранее работавший директором городского ревматологического центра.

KURSIV . KZ . «Сапарбаев: «Агрессия со стороны многодетных матерей вызвана незнанием законодательства»» — Около 30% многодетных матерей во время встреч с ними представителей государственных органов и местных акиматов проявляли агрессию, но это вызвано незнанием соответствующего законодательства, заявил министр труда и социальной защиты населения Бердибек САПАРБАЕВ. — В основном, вопрос поднимается по жилью, чтобы всем сразу дали жилье. Но по закону жилье дается согласно очередности», — сказал он журналистам 18 марта в кулуарах правительственного часа в сенате парламента.

EXCLUSIVE . KZ . Аскар МУМИНОВ – «Секс-рынок Казахстана оценивается в миллиарды тенге» — Секс-индустрия в Казахстане находится в тени. Оценить масштабы рынка в связи с этим практически невозможно. Один из казахстанских общественных институтов представил результаты своего исследования по этому рынку, однако в связи с деликатностью тематики попросил остаться неназванным. Нелегальность рынка секс-услуг в Казахстане не дает возможность точно определить объемы доходов и оказываемых услуг коммерческого секса, количество занятых, факторы ценообразования и другие рыночные параметры. Однако анализ косвенных данных показывает, что годовой оборот в секс-индустрии может превышать миллиард тенге и достигать 1, 5% от ВВП.

AZATTYQ . ORG . «Жители села на границе с Узбекистаном против «обмена территориями»» — Жители села Когалы Жетысайского района Туркестанской области против передачи территорий Узбекистану. Сельчане опасаются возможных столкновений из-за земли. Местные власти ссылаются на «обмен территориями между Казахстаном и Узбекистаном».

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.