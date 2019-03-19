С отставкой Назарбаева мягко и предсказуемо реализован главный политический риск

Алматы. 19 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. С отставкой Нурсултана Назарбаева с поста главы государства мягко и предсказуемо реализован главный политический риск, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«Сложение Нурсултаном Назарбаевым с себя полномочий имеет две стороны. Как финансист вижу положительный момент, что мягко, предсказуемо реализован главный политический риск. Факт, что Нурсултан Абишевич оставляет под своим контролем ряд ключевых полномочий по безопасности страны гарантирует, что транзит власти осуществлен с предсказуемыми последствиями и обеспечивает преемственность экономической политики государства», — прокомментировал Рысмамбетов для МИА КазТАГ решение Назарбаева прекратить свои полномочия на посту главы государства.

За время своего руководства, продолжил эксперт, первый президент Казахстана выстроил предсказуемую экономическую и политическую систему с балансом сил и набором сдержек и противовесов, которые гарантируют преемственность политики.

«Тем более данный переход будет осуществляться под его чутким руководством. Поэтому экономика, банки и финансовая система не подвергнутся негативному воздействию», — подытожил Рысмамбетов.

Напомним, ранее Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту президента Казахстана с 20 марта. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.