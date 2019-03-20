Авторитетное мнение Елбасы будет иметь приоритетное значение при принятии решений – Токаев

Астана. 20 марта. КазТАГ – Касым-Жомарт Токаев, вступивший в должность президента Казахстана, заявил, что авторитетное мнение Нурсултана Назарбаева будет иметь приоритетное значение при принятии решений.

«Авторитетное мнение Елбасы будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера. Таким образом, мы осуществляем передачу власти в спокойной неконфликтной ситуации, что является мощным фактором обеспечения внутренней стабильности и укрепления международного авторитета Казахстана. В этом еще одно проявление высокой политической культуры нашего народа, его исключительной мудрости. Это также хороший пример для будущих поколений», — сказал Токаев в ходе церемонии присяги народу Казахстана.

Напомним, Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту президента Казахстана с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.