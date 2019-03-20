БВУ Казахстана обеспечены необходимым объемом наличной валюты — Досаев

Алматы. 20 марта. КазТАГ – БВУ Казахстана обеспечены необходимым объемом наличной валюты, а также есть еще собственный валютный запас Нацбанка, отметил глава Нацбанка РК Ерболат Досаев.

«Это обычная реакция рынка (повышение курса доллара — КазТАГ) на такого рода важные новости (прекращение полномочий Нурсултана Назарбаева в качестве президента РК), поэтому часть обменников придержали деньги, а другие ожидали нового курса. Поэтому соответствующую работу с обменными пунктами, банками второго уровня мы провели и внутренние ожидания гораздо снизились. Сегодня все БВУ обеспечены необходимым объемом наличной валюты и у нас есть еще собственная валютный запас Нацбанка», — сказал он в кулуарах в рамках совместного заседания палат парламента в среду.

Ранее сообщалось, что доллар подорожал в среду в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента. В Астане в обменных пунктах $1 покупали в среднем по Т376,6, а продавали по Т383. В Алматы средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляла Т375,7, а продажи – Т381. В Шымкенте $1 в обменниках покупали в среднем по Т377, а продавали по Т385.

Официальный курс доллара США, установленный Нацбанком Казахстана на среду, составляет Т376,4.