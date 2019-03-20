Политики об отставке Назарбаева: начинается новая эпоха

Астана. 20 марта. КазТАГ – Известные политические лица прокомментировали прекращение полномочий Нурсултана Назарбаева на посту президента Казахстана и временного назначения главой государства спикера сената Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент агентства.

Так, член Конституционного совета РК Иоган Меркель в кулуарах в рамках совместного заседания палат парламента в среду сообщил корреспонденту агентства КазТАГ, что прекращение полномочий Назарбаева на посту президента оказалось для него неожиданностью.

«Неожиданно было для меня. Очень много сделал для страны. Вчера говорили про Болашак. Ни одна страна, ни один президент столько не сделал для молодежи. Я не политик, как юрист у него такое право есть», — сказал он.

При этом посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин отметил важность продолжения преемственности курса, который проводился все годы независимости Казахстана.

«До вчерашнего выступления Нурсултан Абишевич говорил по телефону с Владимиром Путиным. Содержание разговора я не знаю, но можно предположить, что обсуждали важные политические вопросы. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич очень открытый человек, коммуникабельный, всегда дает дельные советы, как нам выполнять наши посольские функции. Я еще раз повторяю, что мы рассчитываем на преемственность курса, который проводился все эти годы. Думаю, поэтому и был сделан выбор в пользу Токаева, потому что именно он будет продолжать этот курс», — сказал он.

Вместе с тем, глава Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев подчеркнул, что у Казахстана начинается новая эпоха развития.

«Я не думаю, что кому-то в этой стране было ожидаемо (прекращение полномочий Назарбаева на посту президента Казахстана — КазТАГ). У страны начинается новая эпоха развития, и он, как мудрый политик с стратегическим видением, показывает нам всем пример политической мудрости, как необходимо делать, чтобы успешно развивалась созданная им страна… Он замечательный профессионал (Касым-Жомарт Токаев – КазТАГ), дипломат, политический руководитель, сомнений нет. Я думаю, что Нурсултан Абишевич сделал самое правильное решение», — сказал он.

Управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов отметил, что Назарбаев продолжает играть большую роль в политической жизни Казахстана.

«Мы все сентиментальные люди конечно… Потому что я тоже работал 20 лет под руководством Нурсултана Абишевича. Он продолжает играть большую роль в политической жизни страны, как глава Совета безопасности, как руководитель партии. Я думаю, что все должны к этому привыкнуть и продолжить делать то, что мы намечали делать», — сказал он.

Депутат мажилиса парламента РК Бахытжан Ертаев отметил важность периода развития Казахстана, когда Назарбаев управлял страной в качестве президента РК.

«С начала рождения нашего Казахстана я в одном строю встал с президентом. В том числе, как военный человек. Стал генералом. Давайте откроем историю. Президент доверил мне, подполковнику, доверил дивизию. Вот тогда не было света, проблемы с водой, но уверенность, что нас возглавил Нурсултан Абишевич, дало нам импульс. Мы встали в строй и одной командой шли вперед. Мы семьей вчера смотрели, супруга и сноха заплакала. Как мужчина я начал успокаивать», — сказал он.