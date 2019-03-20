Передача президентской власти может спровоцировать новый инвестиционный бум в Казахстане

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Передача президентских полномочий может спровоцировать новый инвестиционный бум в Казахстане, прокомментировал текущую ситуацию для МИА КазТАГ директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев.

«Заявление Нурсултана Назарбаева о прекращении своих полномочий на посту президента Казахстана сейчас – позитивная новость для инвесторов. Это спровоцирует инвестиционную активность и даже, возможно, новый инвестиционный бум», — сказал Ошакбаев в среду.

У Казахстана всегда была, по его словам, проинвестиционная политика, но были вопросы по поводу преемственности и транзита власти. Однако сейчас ясно, что вопрос преемственности власти в Казахстане будет решен конституционно.

«Авторитет Казахстана вырастет», — полагает эксперт.

Ближайшие политические события по его прогнозу: начало формирования обновленной политической системы, в первую очередь, ее неформализованной части. Должна заработать система сдержек и противовесов и расшириться политическая конкуренция. Политические институты будут балансировать друг друга, и в политическом процессе, в дискуссиях и дебатах будут отыскиваться наиболее эффективные решения.

Ошакбаев признался, что его потрясло решение Назарбаева сложить с себя президентские полномочия.

«Президент не стал цепляться за власть и оставит после себя дееспособную политическую систему», — заключил Ошакбаев.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту президента Казахстана с 20 марта. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев, который принес торжественную присягу и приступил к исполнению функций президента страны.