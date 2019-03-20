ЦИК принял постановление о прекращении полномочий сенатора Токаева

Астана. 20 марта. КазТАГ — ЦИК Казахстана принял постановление о прекращении полномочий депутата сената Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба комиссии.

Согласно информации, 20 марта 2019 года в 9.00 состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором были рассмотрены три вопроса:

1) о досрочном прекращении полномочий Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А.;

2) о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Сената Парламента Республики Казахстан Токаева К.К.;

3) о переходе полномочий Президента Республики Казахстан к Токаеву К.К.

«В соответствии со статьей 48 Конституции в случае досрочного освобождения от должности Президента Республики Казахстан полномочия Президента Республики на оставшийся срок переходят к Председателю Сената Парламента», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что ЦИК принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата сената, и внесено соответствующее представление в сенат парламента.

«Постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан приняты в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Конституционным Законом Республики Казахстан «О Президенте», на основании Указа Президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года № 887 «Об исполнении полномочий Президента Республики Казахстан», — заключается в информации.