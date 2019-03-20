Досрочных выборов не будет, считает Олжас Сулейменов

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Динара Жаркеева. Досрочных выборов не будет, считает известный общественный деятель Олжас Сулейменов.

«Это все готовилось давно. Мы это знаем. Все это обсуждалось много уже, несколько месяцев, этот вариант. Совет безопасности в этом случае послужит неким вестибулярным аппаратом, который помогает обществу сохранить равновесие. Даже по комментариям и в социальных сетях, и по телевидению слышно мнение народа, что главное, чтобы было спокойствие, а при какой-то форме смены власти всегда нарушается равновесие в обществе и вчерашний акт он сохраняет это равновесие», — сказал Сулейменов агентству КазТАГ в среду.

Также он высказал мнение касательно вероятности проведения досрочных выборов.

«Очень хорошо, что эта «передвижка» произошла по Конституции и то, что этот пост, как и положено в Конституции, перешел председателю сената (Касым-Жомарту Токаеву – КазТАГ). Председатель сената очень подготовленный человек во всех отношениях. Я знаю его как личность, как человека уравновешенного, интеллигентного, очень образованного, и я думаю, что он с этим делом безусловно справится. (Выборы –КазТАГ) должны быть по Конституции, заявка сделана и надо ее выполнять. Я думаю, что и народ поддержит именно эти сроки, конституционные сроки должны выполняться», — добавил Сулейменов.

Напомним, Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту президента Казахстана с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.