Назарбаев встретился с послом КНР

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Нурсултан Назарбаев встретился в Астане с послом Китайской народной республики Чжан Сяо, сообщает Акорда.

«В ходе встречи собеседники отметили важность дальнейшего укрепления добрососедских отношений и развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и КНР», — подчеркивается в информации.

Китайский дипломат передал Назарбаеву приглашение председателя КНР Си Цзиньпина принять участие во 2-м Форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь», который состоится в апреле 2019 года в Пекине.