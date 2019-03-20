МИИР РК в ноябре 2019 года предоставит отчет по итогам проверки состояния промышленной безопасности

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Мининдустрии и инфраструктурного развития РК в ноябре 2019 года предоставит в мажилис парламента отчет по итогам проверки состояния промышленной безопасности, сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана.

«В 2019 году комитетом индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития запланировано проведение плановых комплексных проверок в 13 департаментах промышленной безопасности, при проведении которых будут рассмотрены вопросы состояния работ по соблюдению правил регистрации промышленных аварий и их регистрации, а также подбора и расстановки кадров в системе структуры подразделений промышленной безопасности», — говорится в ответе.

Вместе с тем отмечается, что на сегодняшний день в комитете надзор по промышленной безопасности осуществляют 23 госслужащих, а на территории республики более чем 9 тыс. поднадзорных предприятий промышленности, включающих в себя около 220 тыс. опасных производственных объектов.

«В случае выявления нарушений сотрудниками территориальных подразделений в области промышленной безопасности служебных норм, совершения коррупционных правонарушений, а также по подбору и расстановке кадров в системе структур подразделений промышленной безопасности, данные материалы будут переданы на рассмотрение агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции в установленном законодательством порядке», — поясняется в ответе.

В информации подчеркивается, что, учитывая, что период проверки носит долговременный характер, отчет об исполнении будет направлен в мажилис парламента мининдустрии и инфраструктурного развития в ноябре 2019 года.

При этом указывается, что выделение подразделений промышленной безопасности из состава комитета считаеся нецелесообразным, в виду того, что вопросами промышленной безопасности и индустриального развития в регионах занимаются разные подразделения.

«Индустриальным развитием занимаются управления промышленности, находящиеся при акиматах областей и городов республиканского значения, а промышленной безопасностью – департаменты промышленной безопасности. Кроме того, отмечаем, что вопросы промышленной безопасности находятся в непосредственном введении министра индустрии и инфраструктурного развития», — уточняется в информации премьера.

Ранее группа депутатов мажилиса обратилась к премьер-министру РК с запросом, где обращается внимание правительства на регулярно происходящие аварии на металлургическом комбинате компании «АрселорМиттал» в г. Темиртау.

«Одними из причин были названы недофинансирование и несвоевременность капитального ремонта оборудования, а также снижение уровня подготовленности инженерно-технического персонала и специалистов ремонтников. Вместе с тем причинами высокой аварийности на комбинате «АрселорМиттол Темиртау» являются также системные недостатки в работе со стороны уполномоченного органа по промышленной безопасности Карагандинской области, обеспечивающего контроль за работой опасных производственных объектов и недостаточный контроль за деятельностью подведомственных подразделений со стороны комитета индустриального развития и промышленной безопасности мининдустрии и инфраструктурного развития», — указывалось в запросе.

При этом отмечалось, что управлением промышленной безопасности Карагандинской области (г. Темиртау) регистрируются только резонансные аварии, получившие широкую известность.

«Системный характер приобрела практика сокрытия промышленных аварий от регистрации в соответствии с действующим законодательством и уклонение от независимых расследований с целью выявлений причин и условий их возникновения», — подчеркивалось в запросе группы депутатов.