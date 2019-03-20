Алматы. 20 марта. КазТАГ – Рустем Курманов назначен вице-министром сельского хозяйства РК, сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

«Постановлением правительства Рустем Курманов назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК», — указывается в информации.

Курманов с июня 2018 года по февраль 2019 года был председателем правления холдинга «Казагро».

«В 2012–2013 годы занимал должность директора департамента инвестиционной политики МСХ РК. В 2013–2015 годы — председатель комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. С 2015 по 2016 годы работал секретарем комитета в агропромышленном комплексе нацпалаты предпринимателей РК. С июля 2017 по июнь 2018 года занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК», — говорится в информации.