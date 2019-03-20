Астана. 20 марта. КазТАГ – Не успевшим получить гражданство репатриантам продлили статус оралманов в Казахстане, сообщает пресс-служба минтруда и соцзащиты населения.

«16 марта (первым – КазТАГ) президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым было принято решение продлить статус оралманам для приобретения гражданства в упрощенном порядке до 31 декабря 2019 года», — говорится в сообщении в среду.

Как отметили в минтруда, с момента обретения независимости Казахстан проводит политику стимулирования добровольного возвращения в страну этнических казахов.

«С 1991 года на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 303 тыс. семей или 1,04 млн этнических казахов, что составляет почти 6% населения страны. Благодаря этому удалось снизить уровень отрицательного сальдо миграции и добиться демографического роста. Многие из них, получив гражданство, наравне с другими казахстанцами вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие нашей страны», — подчеркнули в ведомстве.

Также в министерстве напомнили, что в Казахстане созданы максимально благоприятные условия для адаптации и интеграции этнических репатриантов.

«Так, получившие статус оралмана имеют право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке (остальным иностранцам необходимо прожить в Казахстане не менее пять лет). Вместе с тем, статус оралмана прекращается по истечении одного года со дня его получения», — сказано в сообщении.

В минтруда уточнили, что продление статуса оралмана предусматривается исключительно для целей приобретения гражданства в упрощенном порядке при подаче заявления в течение шести месяцев со дня прекращения статуса оралмана на срок не более трех месяцев.

«На сегодня имеются случаи, когда оралманы, которые в течение предоставленного времени не приобрели казахстанское гражданство в упрощенном порядке, независимо от причины возникновения указанной ситуации лишаются такой возможности. В министерство труда и социальной защиты населения поступают многочисленные обращения с просьбами содействия в решении данного вопроса», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению минтруда, оралманы у которых просрочен статус, могут обратиться в местные исполнительные органы, чтобы продлить его и подать документы в органы внутренних дел на получение казахстанского гражданства в упрощенном порядке.