Маслихат Астаны поддержал переименование столицы в Нур-Султан

Астана. 20 марта. КазТАГ – Маслихат Астаны поддержал переименование столицы Казахстана в Нур-Султан, передает корреспондент агентства.

Депутаты столичного маслихата на внеочередной сессии рассмотрели инициативу президента Касым-Жомарта Токаева о переименовании столицы в Нур-Султан и поддержали идею главы государства.

Чтобы решение гормаслихата о переименовании столицы вступило в силу, соответствующий указ должен подписать президент Токаев.

С 6 мая 1998 года и до настоящего времени столица Казахстана носит название Астана. До этого с 6 июля 1992 года по 6 мая 1998 года город назывался Акмола, а еще раньше – 20 марта 1961 года город с Акмолинска (первое название) был переименован в Целиноград.

Столицей Казахстана Астана стала 10 декабря 1997 года.

Ранее президент Токаев после принесения клятвы на Конституции Казахстана, предварявшей его вступление в новую должность, выдвинул в своей первой официальной речи на посту главы государства идею переименовать Астану в Нурсултан. Спустя несколько часов парламент во втором чтении принял поправки в Конституцию ради переименования столицы Казахстана. В частности, в части 3 статьи 2 основного закона было закреплено, что «столицей Казахстана является город Астана», а в части 3.1. сказано, что «в пределах города Астаны может быть установлен особый правовой режим в финансовой сфере в соответствии с конституционным законом».

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника Нурсултана Абишева Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться «Нур-Султан. Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями и депутатами парламента», — сказал Токаев.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.