Астана. 20 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с президентами Узбекистана и Азербайджана, сообщает пресс-служба главы государства.

«(Состоялся – КазТАГ) телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Шавкат Мирзиеев поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Республики Казахстан, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственном государственном посту», — сообщили в среду в Акорде.

Отмечается, что в свою очередь Токаев поблагодарил главу Узбекистана за теплые поздравления и выразил уверенность в продолжении стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана, основанного на добрососедстве и дружбе народов двух стран.

«Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю праздника Наурыз. Собеседники отметили особую роль первого президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии казахстанско-узбекских отношений. Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны», — добавили в пресс-службе.

Также состоялся телефонный разговор Токаева с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Республики Казахстан, пожелав ему успехов на высшем государственном посту. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Азербайджана за поздравления, отметив неизменность курса всестороннего развития казахстанско-азербайджанского взаимодействия», — сказано в сообщении.

Стороны также отметили особую роль Назарбаева в становлении и укреплении казахстанско-азербайджанских отношений.

«В завершение главы государств обменялись поздравлениями по случаю праздника Наурыз. Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны», — добавили в Акорде.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта. До очередных президентских выборов временно руководить страной будет экс-спикер сената Токаев, который уже принес клятву на Конституции и вступил в должность главы государства.