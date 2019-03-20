Мажилис одобрил поправки в бюджет 2019 года в сторону роста доходов и расходов

Астана. 20 марта. КазТАГ – Мажилис в среду одобрил поправки в бюджет 2019 года, предполагающие увеличение доходов и расходов, передает корреспондент агентства.

«Уточненный прогноз доходов бюджета без поступлений трансфертов определен в сумме Т6,986 трлн или увеличен на Т200,4 млрд. Расходы составят Т11,895 трлн с увеличением на Т1,168 трлн», — говорится в документах мажилиса в среду.

Основной причиной роста расходов является реализация социальных мер, объявленных первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, на которые в 2019 году предусматриваются Т444,3 млрд.

Кроме того, как сообщалось ранее, на создание фонда прямых инвестиций «Казахстанский инвестиционный фонд развития» предполагается направить Т370 млрд за счет средств Национального фонда.

«Мы считаем, что в среднесрочной перспективе в 2019-2021 годы увеличение гарантированного трансферта (из Нацфонда – КазТАГ) оправдано. При этом правительство взяло дополнительные обязательства по увеличению доходов, поступлений в республиканский бюджет – это вопрос улучшения налогового, таможенного администрирования», — сказал депутатам глава Нацбанка Ерболат Досаев.

Он уточнил, что по состоянию на 19 марта золотовалютные активы Нацбанка составляют $59,1 млрд.

«Средняя цена (мировая на нефть – КазТАГ) с начала года сложилась на уровне $62,7 за барр, поэтому мы надеемся, что в этом году все дополнительные поступления – не в полном объеме, но значительно – компенсируют те трансферты, которые сегодня идут на реализацию социальных инициатив Елбасы», — добавил он.

По словам Досаева, инвестиционный доход нацфонда в 2019 году ожидается на уровне Т650 млрд. Он напомнил, что бюджет на 2019 год рассчитан исходя из мировой цены на нефть на уровне $55/барр.

«Мы пришли к той цифре, что почти Т650 млрд предполагается инвестиционный доход Национального фонда. При цене $55 в бюджете – сегодня более $62 сложилось за первые три месяца – и мы надеемся, что такой тренд останется до конца года», — сказал глава Досаев.

Дефицит бюджета на 2019 год увеличен на Т347,6 млрд и определен в размере Т1,327 трлн или 2,1% ВВП.

Документ направлен на утверждение в сенат.