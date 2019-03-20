Путин направил поздравление президенту Токаеву

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Российский лидер Владимир Путин направил поздравление Касым-Жомарту Токаеву в связи с его вступлением в должность президента Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Касым-Жомарту Токаеву в связи со вступлением в должность президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении в среду.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта. До очередных президентских выборов временно руководить страной будет экс-спикер сената Касым-Жомарт Токаев, который уже принес клятву на Конституции и вступил в должность главы государства.