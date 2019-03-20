Путин выразил надежду на сохранение преемственности в отношениях РФ и РК после ухода Назарбаева

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева, передает rbc.ru.

В ходе совещания с членами правительства Путин назвал Казахстан «самым близким союзником» России и выразил надежду на то, что преемственность в отношениях будет сохранена и после ухода Назарбаева.

«В связи с тем, что Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул свой высший государственный пост, у нас есть все основания сказать ему большое спасибо за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов», — сказал Путин, слова которого приведены в публикации.

Также президент России отметил, что Назарбаев является ​одним из инициаторов продвинутой интеграции России и Казахстана и одним из создателей ЕАЭС, подчеркнув, что этот проект развивался очень успешно, благодаря «прямой, непосредственной поддержке» президента Казахстана.

«С нашей стороны будем делать все, чтобы эти процессы поддерживать», — добавил Путин.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить страной будет экс-спикер сената Касым-Жомарт Токаев, который уже принес присягу и вступил в должность главы государства.