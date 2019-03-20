Астана. 20 марта. КазТАГ – Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о проведении внеочередной аттестации сотрудников полиции, сообщает Акорда.

«Образовать Высшую аттестационную комиссию при Президенте Республики Казахстан по проведению внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан (далее – комиссия)», — говорится в тексте указа.

«Администрации президента Казахстана, министерству внутренних дел Республики Казахстан до 1 сентября 2019 года провести внеочередную аттестацию сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан, а также принять иные меры, вытекающие из настоящего указа», — указывается в документе.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.