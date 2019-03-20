Назарбаев поговорил по телефону с Медведевым

Астана. 20 марта. КазТАГ – Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба Акорды.

«(Состоялся – КазТАГ) телефонный разговор первого президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. В ходе разговора глава правительства РФ отметил, что высоко ценит исторический вклад Нурсултана Назарбаева в становление казахстанско-российских отношений и развитие евразийской интеграции», — сообщили в Акорде в среду.

Отмечается, что Назарбаев и Медведев договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.