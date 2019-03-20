Уберечь от рецидива 20.03.2019 18:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 107 0 Обучение в местах лишения свободы – не старт, но возрождение Похожие материалы: В Алматинской области родители переплачивали за услуги детсадов Места для массовых народных гуляний на Наурыз мейрамы определили в Алматы Китаеведение в Казахстане: специалисты есть, но школы нет В Казахстане сертификаты спецшкол для детей-инвалидов не позволяют им продолжать обучение Политика в интересах молодежи и молодежная политика государства – разные вещи