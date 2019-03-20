Ужесточающие наказание за допинг поправки одобрил мажилис

Астана. 20 марта. КазТАГ – Мажилис парламента Казахстана одобрил в первом чтении поправки в законодательство по вопросам физической культуры и спорта, которые предполагают административную ответственность за нарушение антидопинговых правил, передает корреспондент агентства.

В заключении мажилиса говорится, что «законопроектом предусмотрено введение административной ответственности за нарушение антидопинговых правил, усиление статуса национальной антидопинговой организации».

«Мы впервые в таком объеме вносим предложения в законодательство по совершенствованию антидопинговой политики государства. Данный законопроект очень непростой. В настоящее время применение допинга стало одной из самых актуальных проблем в мировом спортивном движении. Данная проблематика уже вышла за пределы спорта и напрямую связана с имиджем страны в глазах мирового сообщества. Понимая всю серьезность и масштаб опасности, исходящей от допинга, необходимо проведение на постоянной основе комплекса мероприятий, направленных на его искоренение», — сказал депутатам в среду министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

По его словам, за использование допинга, в частности, предусматриваются: дисквалификация, возврат денежного поощрения, лишение выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам (спортивная пенсия), лишение ежемесячного денежного содержания спортсменам, тренерам и руководителям клубных команд.

Кроме того, законопроект предполагает создание единого оператора, осуществляющего деятельность по распределению внебюджетных денежных средств, направляемых на развитие физической культуры и спорта.