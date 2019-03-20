Назарбаев вошел в мировую историю как выдающийся реформатор – Токаев

Астана. 20 марта. КазТАГ – Касым-Жомарт Токаев, вступивший в должность президента Казахстана, заявил, что Нурсултан Назарбаев вошел в мировую историю как выдающийся реформатор.

«Нурсултан Назарбаев уже вошел в мировую историю как выдающийся реформатор, он сумел трансформировать Казахстан в современное передовое государство, вошедшее в группу 50-ти наиболее конкурентоспособных и развитых стран мира», — сказал Токаев в ходе церемонии присяги народу Казахстана.

По его мнению, реформы Назарбаева вывели Казахстан на траекторию устойчивого развития.

«Казахстан по всем экономическим показателям стала лидером Центральной Азии, заняла передовые позиции на постсоветском пространстве. Казахстан смог аккумулировать крупные национальные ресурсы, что позволяет правительству решать первоочередные задачи социально-экономического характера в кризисных ситуациях. Елбасы взял курс на привлечение инвестиций в экономику, поэтому Казахстан является лидером всего постсоциалистического пространства, включая центральную Европу по объему прямых иностранных инвестиций на душу населения. В нашу страну поступило более 300 млрд долларов прямых иностранных инвестиций», — заключил Токаев.