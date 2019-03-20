Правительство и Нацбанк РК в случае проявления негативных рисков обладают ресурсами для минимизации их последствий

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Правительство и Национальный банк будут выполнять ранее данные поручения и объявленные инициативы первого президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, сообщается на сайте премьер-министра РК.

«Правительство и Национальный банк заявляют, что проводимая политика по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка будет сохранена. Реализация государственных программ и структурных реформ продолжится для эффективного достижения целей стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и Стратегии «Казахстан-2050»», — отмечается в информации.

Так, в текущем году рост экономики ожидается на уровне не ниже 3,8%, а инфляция – в коридоре 4-6%.

«Правительство продолжит проводить устойчивую предсказуемую фискальную политику, направленную на обеспечение макроэкономической стабильности. Все бюджетные обязательства и социальные инициативы будут выполняться в полном объеме. Особое внимание будет уделено предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально значимые товары и услуги», — говорится в информации.

Также Нацбанк продолжит проведение предсказуемой денежно-кредитной политики, направленной на поддержание низкой инфляции.

«Будут приняты все необходимые меры для обеспечения стабильности ситуации на валютном рынке, в банковском секторе и других сегментах финансового рынка. Национальный банк располагает достаточным объемом золотовалютных активов, а также необходимыми инструментами, включая регуляторные, для предотвращения спекулятивных операций с обменным курсом тенге», — подчеркивается в информации.

При этом указывается, что текущие экономические внутренние и внешние факторы способствуют стабильному развитию экономики страны.

«В случае проявления негативных рисков правительство и Нацбанк обладают ресурсами для минимизации их последствий и обеспечения устойчивости социально-экономического развития Республики Казахстан», — отмечается в информации.