Ряд назначений произошли в МИИР РК

Алматы. 20 марта. КазТАГ – В министерстве индустрии и инфраструктурного развития произошли кадровые назначения, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлениями правительства: Каирбек Ускенбаев назначен на должность первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК и освобождается от ранее занимаемой должности; Берик Камалиев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК; Аманияз Ержанов назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК», — отмечается в информации.

Ускенбаев с января 2018 по настоящее время был вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В 2006–2011 годы работал председателем комитета индустрии туризма министерства туризма и спорта РК и вице-министром туризма и спорта. В 2011–2016 годы занимал должности начальника главного управления материально-технического обеспечения РГУ «Войсковая часть 20015», заместителя гендиректора ТОО «ҚазМұнайГаз-Сервис», первого вице-министра регионального развития РК и вице-министра нацэкономики РК. С 2016 года по 2018 год занимал должность управляющего директора АО «НУХ «Байтерек»», — говорится в информации.

Камалиев ранее занимал должность председателя совета директоров ТОО «East Mar Kazakhstan» (с января 2018 года).

«В разные годы работал советником премьер-министра РК, председателем комитета развития транспорта и инфраструктуры МТК РК. С апреля 2010 по апрель 2011 годы — вице-министр индустрии и новых технологий. Затем был назначен министром транспорта и коммуникаций РК. Также Камалиев был председателем правления АО «НК «КазАвтоЖол». С 29 апреля 2016 года был вице-президентом по инфраструктурным проектам и машиностроению АО «НК «КТЖ». С июля по декабрь 2016 года работал вице-министром по инвестициям и развитию РК. В 2017 году проходил стажировку в Лондонском университете De Montfort University», — указывается в информации.

Ержанов с июня 2018 года занимал должность вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК. В различные годы он работал советником, помощником заместителя премьер-министра РК, директором департамента государственного таможенного комитета РК, заведующим сектором госкомиссии РК по борьбе с коррупцией, начальником таможенного управления по Атырауской области, первым заместителем председателя агентства таможенного контроля РК.

«В 2005–2006 годы — госинспектор отдела госконтроля и организационной работы администрации президента РК. 2006–2007 годы — заместитель акима Карагандинской области. В 2007–2012 годы — заместитель председателя комитета по техрегулированию и метрологии мининдустрии и новых технологий РК, председатель комитета промышленности МИНТ РК. С февраля 2012 по август 2017 года — заместитель председателя комитета таможенного контроля минфина РК. С августа 2014 года по март 2017 года занимал должность председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию РК. С марта 2017 года — заведующий отделом индустриально-инновационного развития канцелярии премьер-министра РК», — говорится в информации.