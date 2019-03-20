О мерах профилактики в сезон активности клещей напомнили инфекционисты в Алматы

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Динара Жаркеева. Не забывать о мерах профилактики в сезон активности клещей призвали инфекционисты в Алматы.

«С конца апреля — в мае клещи имеют активность, для защиты нужно одевать одежду из плотной ткани, заправлять в носки брюки, после прогулок тщательно осматривать открытые места в волосах, за ушами, бывают случаи, когда клещи заносятся в дом с коляской или с автокреслом, поэтому необходимо тщательно проверять и не допускать укуса. Если есть факт укуса клеща, нужно в первые 72 часа, желательно в первые сутки привить противоклещевой иммуноглобулин», — сказала заместитель главного врача детской городской клинической инфекционной больницы Айнур Уалиева.

Также она напомнила о мерах защиты от сезонных заболеваний, характерных для весеннего периода.

«Сезонные инфекционные заболевания -это энтеровирусные инфекции, обычно начиная с мая по октябрь. Энтеровирусные инфекции имеют несколько клинических форм, наиболее часто встречаются поражение ротоглотки, желудочно-кишечного тракта, лихорадочные формы, реже – боли мышечной ткани конечностей – энтеровирусные миалгии, серозные менингиты. Серозные менингиты энтеровирусной природы характеризуются упорной головной болью, сопровождается рвотой, повышением температуры. В основном протекают без осложнений и практически не оставляют последствий, ребенок выздоравливает в течении 10-14 дней», — добавила заместитель главврача.

Так, основными принципами профилактики являются личная гигиена, пользование индивидуальными гигиеническими принадлежностями, отдельной посудой, особенно больными членами семьи, проветривание помещения, влажная уборка, прогулки на свежем воздухе и употребление свежих фруктов и овощей. Кроме того, отмечается, что нельзя купаться в сомнительных водоемах и фонтанах.

Стоит отметить, что по итогам сезона ОРВИ и гриппа эпидемический порог не был превышен.

«Эпидемический порог по гриппу за данный период не был превышен, сезонные заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрировались с конца ноября, в Алматы обычно сезон ОРВИ длится до конца марта. Самая главная рекомендация – соблюдение личной гигиены, мытье рук перед употреблением пищи, избегать плохо проветриваемые помещения, не водить детей в места скопления людей», — подытожила Уалиева.