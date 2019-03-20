Нурсултан Назарбаев покинул группу «Президенты»

Транзит верховной власти вступил в ключевую фазу

Был обычный день – день рождения Бауыржана Байбека, назначенного Елбасы акимом Алматы. Горожане желали градоначальнику всего того, что сами получили его заботами в жизни мегаполиса, а потом… 19 марта 2019 года в 19 часов состоялся эфир, в результате которого Нурсултан Назарбаев, первый (и последний) президент Казахской ССР, Первый президент Республики Казахстан сообщил о своем уходе с занимаемого поста. В такой день должно было случиться еще что-нибудь символическое, ведь завершилась целая эпоха. 19 марта скончался режиссер Марлен Хуциев, создатель кинокартины «Весна на Заречной улице» – любимого художественного фильма экс-президента Казахстана.

В каких-то вопросах Нурсултан Назарбаев предсказуем как восход Солнца, особенно когда это касается распекания членов правительства за нерадивость. Однако угадать его кадровые решения всегда было посложнее бинома Ньютона. И пусть в Касым-Жомарте Токаеве после назначения на должность председателя Сената видели «запасного президента», особенно когда он резко подтянул знание казахского языка, но предвидеть кадровые ходы от 19 марта кроме президента не мог никто.

Порядка дюжины экспертов, реально разбирающихся в вопросах казахстанской политики, в течение последнего года в кулуарных беседах заявляли, что Нурсултан Абишевич будет править до своего биологического финала. Речь не о том, что он перейдет на пост пожизненного руководителя Совбеза и останется фактическим руководителем страны на манер рахбара в Иране. Нет, утверждалось про очередные внеочередные президентские выборы – и так до конца.

После ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента начинаешь лихорадочно искать причины такого шага. Раньше его бессменное нахождение у руля объяснялось сложностью геополитической обстановки. Вроде бы за последние дни глобальный мир не стал безопаснее. Россия продолжает санкционную войну с коллективным Западом, а заодно торгует газом с Европой. США и Китай все активнее переходят в конфликтную плоскость, только-только завершился очередной индо-пакистанский инцидент, а волна терактов накрыла даже Новую Зеландию. Как ни крути, а градус геополитического противостояния меньше не стал.

Может быть социально-экономический фундамент РК упрочился и за государственную казну вместе с кошельками граждан можно быть спокойным? Тоже вряд ли. Нефть – главная кормилица и наполнительница бюджета – дешевеет на фоне опасений сокращения глобального спроса. США уже экспортируют сырой нефти больше, чем Саудовская Аравия, а средняя себестоимость добычи сланцевой нефти продолжает снижаться. На большинство экспортных металлов Казахстана мировая конъюнктура тоже не ахти. Сколько ни говорили про диверсификацию экономики, но ничего вроде компьютерных игр «Ведьмак» или «World of Tanks» с их миллиардными оборотами в республике не создано, конвейеров с промышленными или бытовыми роботами тоже не видать. Практически все группы потребительских товаров на 99% ушли а разряд «эконом», что свидетельствует о падении платежеспособного спроса населения.

Далека от разрешения ситуация с более чем $22 млрд Национального фонда Казахстана, которые так и остаются в подвешенном состоянии на Западе из-за тяжбы с молдавским бизнесменом Анатолом Стати. Ясно, что бизнесмен – это всего лишь повод, а причины лежат куда глубже и основательнее. И все-таки Нурсултан Назарбаев покинул свой президентский пост.

Естественный вопрос для Казахстана: что будет завтра? Пока возможных вариантов развития событий просто множество. Если г-н Назарбаев на постах главы Совбеза и лидера правящей партии «Нур Отан» оставит в своих руках главные рычаги власти – это один расклад. Если первая скрипка де-факто перейдет ко второму президенту Касым-Жомарту Токаеву – уже совсем другое положение вещей. СССР Сталина, Хрущева и Брежнева – это разные государства с отличающимися политическими установками и структурами повседневности, потому что на евразийских просторах чрезвычайно много зависит от личности первого руководителя. Не исключен вариант трансформации Казахстана в парламентскую республику – институциональные «провода» для подобного сценария уже есть и нужна лишь политическая воля, чтобы пустить по ним «ток».

В любом случае 19 марта 2019 года стало датой важного исторического водораздела, после которого многие вещи и процессы станут развиваться с новыми импульсами. Если ты не хочешь изменений, приходит тот, кто этого хочет. Вероятно, Нурсултан Назарбаев сыграл на опережение, чтобы иметь возможность управлять неизбежными изменениями.

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