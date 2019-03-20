Обеспечить стабильность ситуации на валютном рынке поручил главе Нацбанка Токаев

Астана. 20 марта. КазТАГ – Обеспечить стабильность ситуации на валютном рынке поручил председателю Нацбанка Ерболату Досаеву президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Казахстана поручил председателю Национального банка обеспечить стабильность ситуации на валютном рынке, в банковском секторе и других сегментах финансового рынка», — сообщили в Акорде в среду.

Отмечается, что Токаев был проинформирован о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и состоянии золотовалютных резервов страны.

«В ходе встречи (с главой Нацбанка – КазТАГ) главе государства было доложено о результатах и дальнейших мерах по реализации денежно-кредитной политики, направленной на поддержание низкой инфляции и предотвращение спекулятивных операций с обменным курсом тенге», — сказано в сообщении.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта. До очередных президентских выборов временно руководить страной будет экс-спикер сената Токаев, который уже принес клятву на Конституции и вступил в должность главы государства.