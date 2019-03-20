Токаев встретился с главой минобороны и министром внутренних дел

Астана. 20 марта. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с главой минобороны Нурланом Ермекбаевым и министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым, сообщает пресс-служба главы государства.

«Ерлан Тургумбаев доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе реформирования органов внутренних дел, в том числе о подготовке к проведению внеочередной аттестации личного состава министерства», — сообщили в Акорде в среду.

Отмечается, что глава государства заслушал отчет о текущей деятельности ведомства, а также принимаемых мерах по обеспечению правопорядка в стране, а по итогам встречи дал ряд конкретных поручений.

В ходе встречи с Ермекбаевым президент был проинформирован о текущем состоянии вооруженных сил страны, а также стратегических направлениях деятельности министерства.

«Ермекбаев доложил президенту Казахстана о принимаемых мерах по повышению обороноспособности и обеспечению армии вооружением. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта. До очередных президентских выборов временно руководить страной будет экс-спикер сената Токаев, который уже принес клятву на Конституции и вступил в должность главы государства.