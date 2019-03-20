Сагинтаев доложил Токаеву о ходе подготовки к праздникам

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Астана. 20 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Акорде с государственным секретарем Бакытжаном Сагинтаевым, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе встречи главе государства было доложено о текущей деятельности консультативно-совещательных органов при президенте, а также представлена информация о ходе подготовки к празднованию национальных и государственных праздников. Касым-Жомарт Токаев поручил государственному секретарю обеспечить надлежащий контроль исполнения всех поручений, озвученных на съезде партии «Нұр Отан», и в рамках реализации стратегических программ и инициатив», — сообщили в Акорде в среду.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта. До очередных президентских выборов временно руководить страной будет экс-спикер сената Токаев, который уже принес клятву на Конституции и вступил в должность главы государства.

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