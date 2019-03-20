Парламент одобрил поправки в Конституцию ради переименования столицы Казахстана

Астана. 20 марта. КазТАГ – Парламент в первом чтении одобрил поправки в Конституцию ради переименования столицы Казахстана, передает корреспондент агентства.

На совместном заседании обеих палат парламента Казахстана депутаты мажилиса и сената одобрили внесение поправок в Конституцию ради переименования столицы.

В части 3 статьи 2 основного закона закреплено, что «столицей Казахстана является город Астана», а в части 3.1. сказано, что «в пределах города Астаны может быть установлен особый правовой режим в финансовой сфере в соответствии с конституционным законом».

«В соответствии с Конституцией правительством внесено предложение президенту Республики Казахстан о проведении республиканского референдума для внесения поправки в конституцию об изменении названия Астаны. Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом представлено положительное заключение по данному вопросу», — заявил на совместном заседании палат парламента спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев после принесения клятвы на Конституции Казахстана, предварявшей его вступление в новую должность, выдвинул в своей первой официальной речи на посту главы государства идею переименовать Астану в Нурсултан.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.