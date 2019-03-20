Проспект Сатпаева в Атырау решили переименовать в честь первого президента

Новости 42 0

Атырау. 20 марта. КазТАГ – Проспект Сатпаева в Атырау решили переименовать в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент агентства.

«Сегодня Касым-Жомарт Токаев при вступлении в должность президента предложил переименовать Астану в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также он добавил, что в каждом городе необходимо переименовать одну из улиц и назвать ее именем Нурсултана Назарбаева. В связи с этим предлагаю переименовать проспект Каныша Сатпаева в проспект Нурсултана Назарбаева», — сказал на сессии городского маслихата руководитель отдела культуры и развития языков Атырау Акылбек Рыскалиев.

Предложение о переименовании депутатами было поддержано единогласно.

Также в ходе заседания гормаслихата было внесено предложение переименовать проспект Азатттык в проспект академика К.Сатпаева.

Окончательное решение о переименование будет вынесено республиканской ономастической комиссией.

Ранее временный президент Касым-Жомарт Токаев после принесения клятвы на Конституции Казахстана, предварявшей его вступление в новую должность, выдвинул в своей первой официальной речи на посту главы государства идею переименовать Астану в Нурсултан. Спустя несколько часов парламент во втором чтении принял поправки в Конституцию ради переименования столицы Казахстана. Сейчас в части 3 статьи 2 основного закона закреплено, что «столицей Казахстана является город Астана», а в части 3.1. сказано, что «в пределах города Астаны может быть установлен особый правовой режим в финансовой сфере в соответствии с конституционным законом».

Пожилая экономика и подростковые страсти Пожилая экономика и подростковые страсти
3305

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника Нурсултана Абишева Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться «Нурсултан. Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями и депутатами парламента», — сказал Токаев, предложив назвать центральные улицы всех крупных городов страны именем первого президента.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.

Похожие материалы:

  1. Проспект Астана в Шымкенте переименовали в проспект Назарбаева
  2. Ерлан Баттаков назначен на пост ВРИО управделами президента Казахстана
  3. Бисимбаев назначен помощником первого президента Казахстана
  4. Касымбеков назначен руководителем канцелярии первого президента Казахстана
  5. Токаев предложил переименовать столицу Казахстана из Астаны в Нурсултан

Новости партнеров

Загрузка...