Атырау. 20 марта. КазТАГ – Проспект Сатпаева в Атырау решили переименовать в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент агентства.

«Сегодня Касым-Жомарт Токаев при вступлении в должность президента предложил переименовать Астану в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также он добавил, что в каждом городе необходимо переименовать одну из улиц и назвать ее именем Нурсултана Назарбаева. В связи с этим предлагаю переименовать проспект Каныша Сатпаева в проспект Нурсултана Назарбаева», — сказал на сессии городского маслихата руководитель отдела культуры и развития языков Атырау Акылбек Рыскалиев.

Предложение о переименовании депутатами было поддержано единогласно.

Также в ходе заседания гормаслихата было внесено предложение переименовать проспект Азатттык в проспект академика К.Сатпаева.

Окончательное решение о переименование будет вынесено республиканской ономастической комиссией.

Ранее временный президент Касым-Жомарт Токаев после принесения клятвы на Конституции Казахстана, предварявшей его вступление в новую должность, выдвинул в своей первой официальной речи на посту главы государства идею переименовать Астану в Нурсултан. Спустя несколько часов парламент во втором чтении принял поправки в Конституцию ради переименования столицы Казахстана. Сейчас в части 3 статьи 2 основного закона закреплено, что «столицей Казахстана является город Астана», а в части 3.1. сказано, что «в пределах города Астаны может быть установлен особый правовой режим в финансовой сфере в соответствии с конституционным законом».

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника Нурсултана Абишева Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться «Нурсултан. Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями и депутатами парламента», — сказал Токаев, предложив назвать центральные улицы всех крупных городов страны именем первого президента.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.