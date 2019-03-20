Совещание с руководством администрации президента провел Токаев

Астана. 20 марта. КазТАГ – Совещание с руководством администрации президента провел глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Сегодня в Акорде состоялось совещание с участием руководства администрации президента. В совещании приняли участие руководитель администрации, его заместители, а также помощники президента Казахстана. В ходе совещании были рассмотрены вопросы реализации внутренней и внешней политики, социально-экономического развития, а также обеспечения безопасности и деятельности правоохранительных органов», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что президент обратил внимание на необходимость качественного исполнения программ в данных сферах и других областях жизнедеятельности населения.

«Токаев также указал на важность оперативного и эффективного решения возникающих проблем по всем направлениям. Вместе с тем, президент Казахстана подчеркнул важность обеспечения координация работы по указанным направлениям, и контроль исполнения всех поручений возложены на администрацию президента», — добавили в Акорде.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта. До очередных президентских выборов временно руководить страной будет экс-спикер сената Токаев, который уже принес клятву на Конституции и вступил в должность главы государства.