Токаев стал президентом Казахстана

Астана. 20 марта. КазТАГ – Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента принес присягу народу Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Тожественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам РК, гарантировать права и свободу граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности президента РК», — сказал Токаев в среду.

«Уважаемый Косым-Жомарт Келелович, в соответствии со статьей 48 Конституции Республики Казахстан, разрешите вручить вам удостоверение и нагрудный знак, штандарт Президента и орден «Алтын кыран» — «Золотой орел», — сказал в свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Берик Имашев.

Напомним, Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту президента Казахстана с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.