Алматы. 20 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Январь всегда медленный месяц для казахстанской экономики, тогда как февраль показывает лучшую динамику, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«Исходя из логики докладов, 3,5% и 2,9% — это годовые цифры. То есть если все пойдет именно как в январе – годовой рост будет 2,9%. Если ускорится как в феврале – 3,5%. Как правило – январь всегда медленный месяц для экономики. В декабре уже были поставки, покупки, продажи, закрытие контрактов и поэтому январь – месяц спокойный. А февраль естественно показывает лучшую динамику», — прокомментировал Рысмамбетов для КазТАГ заявление премьер-министра Аскара Мамина о том, что рост ВВП Казахстана в январе-феврале 2019 года составил 3,5%.

На вопрос, за счет чего достигается рост казахстанской экономики, эксперт ответил, что «речь, скорее всего, идет о производстве сырья, которое тоже является товаром.

«Сектор услуг – это вполне возможно нефтесервисные услуги. Мы — сырьевое государство, так что ничего удивительного в этом нет», — полагает собеседник агентства.

Что же касается заявления министра национальной экономики Руслана Даленова о переломе в динамике инвестиций, спикер не выразил по данному поводу большого оптимизма.

«Как я сказал, январь – сонный месяц и поэтому вполне естественно, что в феврале инвестиции будут повыше, чем в январе. На мой взгляд это позитивная динамика, но никак не перелом», — констатирует Рысмамбетов.

Логика министра экономики, поясняет эксперт, вполне ясна – это управление ожиданиями, то есть распространение позитивных настроений у слушателей.

«Это тоже одна из задач высокопоставленных чиновников – вербальные интервенции», — уточнил собеседник агентства.

На вопрос, есть ли прямая взаимосвязь между ростом ВВП и уровнем жизни населения, спикер ответил, что «при любой положительной динамике ВВП уровень жизни растет».

«Обычно это обратная зависимость. То есть если уровень жизни растет, то ВВП обязательно растет. С величиной нашей экономики, 3-4% несырьевой рост в год – прекрасный показатель будет. Конечно рост ВВП должен быть достигнут не высокой ценой на нефть, а повышением доходом домохозяйств», — резюмирует Рысмамбетов.

Напомним, ранее премьер-министр РК Аскар Мамин заявил, что рост ВВП Казахстана в январе-феврале 2019 года составил 3,5%.

«В целом, рост ВВП за два месяца составил 3,5%, наблюдается положительная динамика роста в горнодобывающей промышленности, машиностроении, химической промышленности. В целом наблюдается положительная динамика», — сказал Мамин на заседании правительства в прошлый вторник.

Министр национальной экономики Руслан Даленов добавил, что динамика ВВП «ускорилась», инфляция сохраняется в пределах коридора, возобновился рост инвестиций, а международные резервы стабильны.

«Так, рост ВВП ускорился до 3,5%. В январе он составлял 2,9%. Такая динамика обеспечена ростом производства товаров, а также ростом сектора услуг», — сказал министр.

Уровень инфляции находится в запланированном коридоре — с начала года он составил 0,8%, в годовом выражении – 4,8%.

«Произошел перелом в динамике инвестиций. Если в прошлом месяце было снижение, то в отчетном периоде их рост составил 4,2%. Рост связан с приобретением машин и оборудования, а также со строительством компрессорной станции на магистральном газопроводе «Бейнеу-Бозой-Шымкент», — сказал Даленов.