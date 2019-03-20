Звание «Халық Қаhарманы» официально присвоено Назарбаеву

Астана. 20 марта. КазТАГ – Звание «Халық Қаhарманы» официально присвоено первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщает пресс-служба Акорды.

«В соответствии со статьей 1 Конституционного закона Республики Казахстан от 20 июля 2000 года «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы» и статьей 10 Закона Республики Казахстан от 12 декабря 1995 года «О государственных наградах Республики Казахстан» за исторический вклад в создание независимого Казахстана, выдающиеся заслуги в экономическом и социально-гуманитарном развитии страны, консолидации казахстанского общества присвоить высшую степень отличия – звание «Халық Қаhарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Назарбаеву Нурсултану Абишевичу – первому президенту Республики Казахстан – Елбасы», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева в среду.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта. До очередных президентских выборов временно руководить страной будет экс-спикер сената Токаев, который уже принес клятву на Конституции и вступил в должность главы государства.